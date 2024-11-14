شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل مع جنوب إفريقيا لمحاصرة الإرهاب والجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التعاون مع جنوب أفريقيا من أجل وقف المعاناة المأساوية التي يعيشها سكان غزة، والعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدًا بمواقف جنوب افريقيا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير عبد العاطى في مؤتمر صحفى، مع وزير التعاون والعلاقات الدولية بجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن جلسة المشاورات الأولى بين البلدين، تطرقت أيضًا إلى الكثير من القضايا الإقليمية مثل الصراع الإسرائيلي في لبنان، و الوضع في السودان ومناطق البحيرات العظمى ومنطقة الساحل، السودان ومنطقة جنوب القارة الافريقية، والعمل على مواصلة الجهود المشتركة لمحاصرة وهزيمة الإرهاب، فضلا عن القضاء على الجريمة المنظمة، التي تهدد امن وسلامة القارة الإفريقية.

وناقش الوزيران، سبل التعاون المشترك في اطار مجموعة العشرين والتنسيق الكامل مع دولة جنوب افريقيا من أجل العمل على الإصلاح النظام المالى العالمى، لتكون اكثر ديمقراطية، مشيرًا إلى أن حالة الاستقطاب التى يشهدها العالم وتشتد فيها الصراعات يفرص على دولتين كبيريتن بحجم مصر وجنوب افريقيا العمل المشترك من اجل مصلحة القارة الافريقية وخدمة التنمية المستدامة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومواجهة ظاهرة التغير المناخى.