شكرا لقرائتكم خبر عن جرائمهم لا تنسى.. مذبحة كرداسة راح ضحيتها 14 ضابطا ومثلوا بجثثهم والان مع تفاصيل الخبر

لن ينسى الشعب المصري، أبشع جرائم ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية على أيديهم، وسجلت الإحصائيات الرسمية عشرات الوقائع من الاعتداءات على الكنائس والمنشأت القبطية التى دمرها الإخوان والتى استهدفت اشعال الفتنة الطائفية، حيث كشفت الوثائق مؤامرة جماعة الإخوان من خلال التنسيق مع الجماعات والحركات الإرهابية.

مذبحة كرداسة الشهيرة، والتى وقعت فى يوم 14 أغسطس عام 2013 فى نفس لحظة فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، فقد حاصر العشرات من عناصر جماعة الإخوان، مركز "شرطة كرداسة"، تنديدا بفض اعتصامى رابعة والنهضة لمدة 5 ساعات، وذلك بعد أن حاول ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة فض التجمهر، إلا أن العناصر الإخوانية أطلقت الأعيرة النارية، واستخدموا سلاح "أر بى جى" فى اقتحام مركز شرطة "كرداسة".

العناصر الإرهابية اعتدوا على رجال وأفراد الشرطة ومثلوا بجثث بعض الشهداء، ما أسفر عن استشهاد العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هانى شتا وآخرين، ليصل عدد شهداء المجزرة إلى 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة مركز شرطة "كرداسة".

و فى يوليو 2017، حيث قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لسامية شنن و 7 آخرين فى اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما آخرين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.