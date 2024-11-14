شكرا لقرائتكم خبر عن لتأسيس اتحاد الصحة الإنجابية.. مائدة مستديرة تناقش ورقة السياسات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاتحاد النوعي لمنتدى الداعمين لقضايا الصحة الإنجابية تحت التأسيس بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل مائدة مستديرة لمناقشة موجز ورقة السياسات الخاصة بتجريم تزويج الأطفال لضمان حياة كريمة، بقاعة المؤتمرات الذهبية بفندق دار الهيئة الهندسية.

وأكد علي مبارك، رئيس منتدى الداعميين لدعم الصحة الانجابية أن الفكرة الأساسية تتمثل في تأسيس اتحاد نوعي خاص بالصحة الإنجابية، وذلك من خلال 44 جمعية أهلية في محافظات سوهاج والقليوبية والبحيرة والقاهرة وقنا، موضحا أن خلال أيام سيكون سيتم إشهار الاتحاد رسميا.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة المستشار الإعلامي لـ منتدى الداعمين للصحة الإنجابية، أن المنتدى حريص على تحريك المياه الراكدة بشأن خلق رأي عام داعم لصدور التشريع الذي يجرم تزويج الأطفال من خلال إقامة الندوات التثقيفية لرفع الوعي بمخاطر زواج الأطفال في القرى والنجوع بالإضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي داخل المحافظات حول قضية تزويج الأطفال.

وخلال النقاشات، تم توضيح أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز الصحة الإنجابية وذلك على مستويات متعددة، من خلال توعية الأمهات وانتقالا إلى القرى ثم الانتشار على مستوى القيادات داخل المحافظات، ويتم تحقيق الهدف من خلال المجتمع المدني ليكون له دور في تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية، كما شمل المشروع فئات المجتمع المصري بأجمعه الأطفال والشباب والأباء والأمهات.

وذلك بحضور النواب نجوى خلف، رقية الهلالي، عبلة الهواري، محمد لبيب، خالد أبو الوفا، وبالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس القومية المتخصصة كالقومي للمرأة والطفولة والأمومة.