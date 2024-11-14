شكرا لقرائتكم خبر عن "النوعى للصحة الإنجابية" يطالب بضروة إصدار تشريع يجرم زواج الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الاتحاد النوعي للصحة الإنجابية، برئاسة على مبارك، فى الندوة التى عقدت اليوم بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، والذى يضم 44 جمعية من محافظات القاهرة وسوهاج والبحيرة وقنا والقليوبية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بضروة إصدار تشريع يجرم زواج الأطفال، لخطورته على الأسرة والمجتمع، مثل التفكك الأسرى، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة الضغط على موارد الدولة، وارتفاع، فاتورة العلاج، والتعليم، وزيادة نسب أطفال الشوارع.