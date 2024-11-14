شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطط تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية والثالثة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن العمل آليات العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) والمستهدف أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة تشمل 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، طبقًا للمسح الميداني، موضحًة أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، عن محافظات المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل والتي تتضمنمحافظات (البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد)، فيما تشمل المرحلة الرابعة محافظات (الفيوم، بني سويف، الغربية، المنوفية، قنا، الدقهلية)، أما المحطة الأخيرة لتنفيذ المنظومة الجديدة تشمل (الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة) وذلك وفقًا للأوليات والاحتياجات.



وفيما يخص مستجدات العمل بـ "منظومة التأمين الصحي الشامل"، أوضحت الوزارة أن عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظات التي تم تطبيق العمل بها، وصل إلى 5.431 مليون منتفع، بإجمالي خدمات مقدمة 49 مليون و686 ألف خدمة طبية، فضلاً عن 30 مليون و110 ألف خدمة طب أسرة، وإجراء 620 ألف عملية جراحية، بمتوسط نسب رضاء منتفعين وصلت 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة وحاصلة على معايير الاعتماد القومية، و2 مستشفى معتمد دوليًا، وأول مستشفيين خضراء باعتراف دولي، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه.