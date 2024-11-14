شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" يكرم محافظة القاهرة لجهودها فى تنظيم المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

تلقت محافظة القاهرة شهادة تقدير من أناكلولديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقديرًا للدعم الاستثنائى والمساهمة القيمة التى قدمتها محافظة القاهرة كأحد المنظمين للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى التى انعقدت فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بالقاهرة حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، وأسهم اختيار انعقاد المنتدى في مدينة القاهرة بشكل كبير في نجاحه، لما تزخر به المدينة من ثقل في مجال التنمية الحضرية والتراث.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت معًا لانجاح المنتدى بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودولياً.