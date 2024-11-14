شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رحلات قطار الشباب عبر خطوط السكة الحديد أواخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بشأن تشغيل رحلات قطارات الشباب والرياضة إلى محافظتي الأقصر وأسوان ضمن أنشطة وزارة الشباب والرياضة ولتشجيع السياحة الداخلية.

وتضمنت تعليمات السكة الحديد تشغيل قطارات خاصة مكيفة لوزارة الشباب من القاهرة إلى أسوان وبالعكس خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى 27 فبراير 2025 من خلال الرحلات التالية:-

1 - رحلة الذهاب من القاهرة إلى أسوان برقم 1942: يوم 22، 11/29/ 2024، وأيام 6، 13، 20، 2024/12/27 وأيام 3، 10 ، 17، 24، 31 يناير 2025 وأيام 7، 14، 21 فبراير 2025، يتحرك القطار من القاهرة الساعة 5 مساءا يصل أسوان الساعة 5:10 صباحًا.

- رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة برقم 1943:

2- يوم 2024/11/28، وأيام 5 ، 12، 19، 26/ 12/ 2024، وأيام 2، 9، 16، 23 ، 30 يناير 2025، وأيام 6، 13، 20، 27 فبراير 2025، يتحرك القطار من أسوان الساعة 8 مساءا يصل القاهرة الساعة 8:05 صباحًا

3- يتكون القطار 4 عربات درجة ثانية مكيفة اسبانى، وعربة درجة ثانية مكيفة اسبانى بوفيه، و4 عربة درجة ثانية مكيفة اسبانى، وعربة قوى.