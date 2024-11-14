شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل وفرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 نوفمبر 2024 إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:-

الخميس 14 نوفمبر والجمعة 15 نوفمبر:-

طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة

السبت 16 نوفمبر :-

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024:-

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.