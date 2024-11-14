شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى الخميس خلال مؤتمر صحفى مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، إننا نعمل على تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا.

وأضاف اتفقنا على أهمية دعم قضايا التنمية الإفريقية على الاجندة الدولية في ضوء رئاسة دولة جنوب إفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين.

وكان قد عقد بدر عبد العاطى، جلسة مباحثات مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.