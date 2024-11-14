شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة مباحثات اليوم الخميس، مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات الثنائية والموسعة.