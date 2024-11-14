شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يعلن منح 40 ترخيص لمواقع إلكترونية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ، أن قضية حقوق الإنسان مهمة وتمس جميع المواطنيين، وأن المجلس الأعلى للإعلام سينظم لقاء شهريا بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الملف وتوعية المواطنين بأهميته.

وأضاف، ليس بيننا وبين المنظمات الدولية معركة ولكن يجب النظر إلى الأمور بدقة وموضوعية ويجب أن تعكس تقارير حقوق الإنسان في مصر الأوضاع الحقيقية، مؤكدا على ضرورة مناقشة جميع الأمور بجرأة والرد ايضاً على هذه المنظمات بموضوعية لتوضيح الحقائق .

وذكر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أنه سيتم منح 40 ترخيص لمواقع إلكترونية خلال أيام.

وانطلقت منذ قليل، جلسة مشتركة يعقدها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ملف حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر المجلس بمبني الإذاعة والتلفزيون.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 ، وبمشاركة عددا من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والإعلاميين وشخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان في مصر.



السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال كلمته



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



الكاتب الصحفى حامد جبر



الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير فيتو



الكاتب الصحفى مصطفى بكري



جانب من الحضور