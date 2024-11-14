شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى تعزية سفير تركيا ووزير الإنتاج الحربى فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من ، صالح موطلوشن، سفير جمهورية تركيا لدى القاهرة، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وأعرب السفير التركي في برقيته عن مواساته الصادقة لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما بعث الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم فيها خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وعبّر الدكتور النجار، بالنيابة عن جميع العاملين في المعاهد الأزهرية بفلسطين، عن عميق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

كما أكد النجار على مكانة الأزهر الشريف ودوره الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه.

كما بعث حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، برقية عزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبّر فيها عن مشاطرته لفضيلته في أحزانه، مقدماً أحر التعازي في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في برقيته عن خالص مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وعبّر الوزير في برقية التعزية عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً الله -عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.