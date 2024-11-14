شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بتوزيع الديسكات الزائدة للإدارات الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة مركزي، صباح اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة الأورمان الرسمية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، مؤكدًا على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار، وصعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول وحجرة شئون العاملين والكنترول بمدرسة الأورمان الثانوية العسكرية النموذجية بنين.

وخلال تفقده للفصول بمدرسة الأورمان الثانوية الرسمية للغات، نبه إلى عدم تواجد المعلمين خارج الفصول.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول بمدرسة هشام بركات الرسمية للغات، منبهًا على توزيع الديسكات غير المستغلة للإدارات التي يوجد بها عجز.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة محمد عبده عبدالرحمن الإعدادية الثانوية، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، منبهًا على صيانة الديسكات ودورات المياه.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول بمدرستي اللواء الرسمية للغات، والقدس للتعليم الأساسي، منبهًا على الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة، وتواجد المعلمين داخل الفصول.

وخلال جولته، وجه وكيل الوزارة بنقل الديسكات الزائدة بمدرستي القدس، وهشام بركات إلى الإدارات الأكثر احتياجًا.

وتابع وكيل الوزارة، الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشددًا على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميًا.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة.

ووجه بضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميًا بدرجة وليس بنظر، وعمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

وكلف بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية