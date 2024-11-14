شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير خارجية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، وذلك بمقر الجامعة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط رحب بالضيف في مقر الجامعة العربية كما هنأه على توليه منصبه الجديد.

وأشاد الامين العام خلال المقابلة بالخطوة التاريخية التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا من خلال تقديمها الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وهي الدعوي التي انضمت اليها الجامعة العربية وعدد كبير من الدول العربية وغيرها.

وأضاف المتحدث ان الامين العام والوزير الضيف بحثا التطورات الخطيرة في المنطقة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومؤخرا على لبنان، والجهود المبذولة من جانب مختلف الاطراف من اجل وضع حد لهذا العدوان لاسيما في ضوء مخرجات القمة العربية الاسلامية الأخيرة، وكذا مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الافريقي للاتفاق علي آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية.

واتفق في ختام المقابلة على أهمية استمرار و تعزيز التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين الجامعة وجنوب افريقيا في كافة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك المطروحة في المحافل الدولية.