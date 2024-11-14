شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: خفض معدلات البطالة لـ6.5% خلال 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت وزارة العمل، إلى جانب المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6,5% خلال عام 2024، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين بالداخل والخارج يبلغ سنوياً ما يزيد عن تسعمائة ألف عامل.

وتقوم وزارة العمل بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

وتركز خطة الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، على عدة محاور رئيسية لتوفير العمل اللائق للجميع، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% في عام 2026/2027، والوصول بمعدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلى في عام 2026/2027 إلى 39.1%، وفى المحافظات الحدودية إلى 45%، وتعتمد خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، تأكيدا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

ومن المقرر أن يتم تحقيق ذلك من خلال العمل على (5) برامج فرعية تشمل تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، وضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.