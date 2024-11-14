شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصر فى ملف البيئة.. إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة و 14 محطة متحركة بـ 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

فى الوقت الذى تنعقد فيه فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

ومن بين هذه الجهود ما قمت به وزارة البيئة فى ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات والذى شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وفى ضوء هذا الملف تم إنشاء عدد 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وإنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).