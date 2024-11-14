شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطبيق السنة التأسيسية فكرة جيدة وقد يتم تعميمها بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن فكرة تطبيق السنة التأسيسية على طلاب الجامعات الخاصة والأهلية بشأن الحاق الطلاب متميزة ولها تجارب واسعة فى العديد من دول العالم وتقوم على أن هناك مجموعة من الطلاب لم يستوفوا النسب المفترض الحصول عليها للالتحاق بالكليات التى يرغبون فى دراستها، وبالتالى التشريعات تمنحهم الحق فى الالتحاق بالسنة التأسيسية للتأهيل حتى يلتحق بالكلية والبرنامج الذى يرغب فى الدراسة به، وهى مسألة طيبة ولها تجارب متعددة على مستوى دول العالم، وأخيرا وافق مجلس الوزراء على تطبيق السنة التأسيسية، والأمر يدخل للتعليم والبرلمان الفترة المقبلة وتطبيقها حاليا قاصر على الجامعات الخاصة والأهلية، ولكن قد تعمم فيما بعد على الجامعات الحكومية، ولكن حتى الآن تخضع هذه الفكرة للتجربة حتى نطمئن على سلامة تطبيقها على شريحة محدودة من الطلاب ثم التوسع فى الجامعات الحكومية.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق فى حوار مع" الخليج 365" لتطبيق السنة التأسيسية على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالفرع الدولى بـ جامعة القاهرة، فإن الفرع الدولى جزء أصيل من جامعة القاهرة وليس جامعة خاصة أو أهلية، وبالتالى لن ينطبق عليه السنة التأسيسية.