شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة زيادة مليار دولار فى الصادرات الزراعية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية، منذ يناير 2024 حتى نهاية أكتوبر الماضى تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة حوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألف 106 طن، بالإضافة إلى تصدير 975 ألف 839 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و 748 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 239 ألف و 246 طن، و العنب فى المركز الخامس بإجمالي 180 ألف و 567 طن، و البطاطا فى المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 175 ألف و680 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألف و 83 طن.

واحتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 الف و 421 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 الف و ١٤٦ طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 الف و 606 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 الف و 613 طن.