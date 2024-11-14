شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ الجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:-
- الطماطم13.5جنيها .
- البصل 15 جنيها .
- البطاطس بـ 22 جنيها .
- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 19 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 16.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 28 جنيها.
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