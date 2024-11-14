شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وأجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويشهد الطقس اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.