شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدة قرارات، من بينها اعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ إقامة ساحة انتظار سيارات للنقل الجماعي بحى الهرم بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وتضمنت القرارات اعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص وحتى المعادى الجديدة وطره البلد من أعمال المنفعة العامة ومرافقه وجميع منشآته ومحطات القري الكهربائية والضغط العالى.



