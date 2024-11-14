شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الدولة تنفق 4.4 مليارات جنيه على جلسات الغسيل الكلوى سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60%؜ سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كأهل المواطن.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "لدينا 59 ألف مريض يتم علاجهم سنويا ويقومون بعمل غسيل كلوى شهريا بواقع 13 جلسة للمريض الواحد ويحصلون على الخدمة فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص أو المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية مقابل الحصول على 500 جنيه للجلسة الواحدة لكل مريض".

وأضافت أن إجمالى ما تنفقه الدولة سنويا على جلسات الغسيل الكلوى 4.4 مليار جنيه، كما يتم إصدار قرارات بمليار جنيه فى برامج العلاج على نفقة الدولة للمريض كعلاج لهؤلاء المرضى إلى جانب تكلفة الغسيل الكلوى.

وقالت، إنه يتم إصدار قرارات العلاج الدوائى للمرضى على أقرب مستشفى حكومى لمحل الإقامة، أما بالنسبة للمراكز والمستشفيات الخاصة والجمعيات الأهلية التى انضم إليها المشروع سيتم مخاطبة كل مديرية على حدة بآليات خصم قيمة المستلزمات.