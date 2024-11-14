شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بمراجعة استمارة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بضرورة مراجعة استماراتهم الإلكترونية قبل مساء الخميس موعد إغلاق الموقع، موضحة أنه من أخطاء يتوجه للمدرسة لمراجعة الاستمارة وتصحيح الأخطاء، على أن يقوم الطلاب بطباعة الاستمارة بعد مراجعتها.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم مراجعة بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للتقدم لامتحانات العام الدراسى - 2024 2025، حيث شددت الوزارة على أنه يلزم مراجعة البيانات بدقة وفى حالة وجود بيان يرغب الطالب فى تعديله يجب عليه التوجه إلى المدرسة قبل حفظ البيانات على الاستمارة الإلكترونية .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة للطلاب، قائلة: لكى يتم ملء البيانات وتسجيل الاستمارة وطباعتها يجب أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسى الخاص بالطالب، وإذا لم يكن لدى الطالب بريد مدرسى يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الالكتروني المدرسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء استمارة البيانا

https://moe-register.emis.gov.eg/

كما يمكن أيضا الدخول على الرابط التالى لإنشاء البريد الإلكتروني المدرسى الخاص بالطالب https://office365.emis.gov.eg/

