شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية لسياحة الغوص في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص في مصر.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص في مصر، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص في مصر.