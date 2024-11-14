شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بنقل الإشراف على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري التخصصي الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل43408 م ناحية جنوب سيناء، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن .

نشر القرار في الجريدة الرسمية.