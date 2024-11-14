شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تشغيل موقف سرفيس حضارى جديد بمنطقة كوبرى الصحابة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تجهيز موقف سرفيس حضاري جديد بمنطقة كوبري الصحابة أعلى القطاع المغطي حديثًا لترعة المريوطية فيصل.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنه سيتم تشغيل الموقف قريبًا، لتسهيل تنقل المواطنين بتوفير العديد من خطوط الحركة.

وأولت المحافظة اهتمامًا بالغًا باستغلال مسار ترعة المريوطية الاستغلال الأمثل بعد انتهاء أعمال تبطينها وتغطيتها بالكامل، وذلك بإقامة مشروعات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، منها مواقف السرفيس.

وتستهدف المحافظة من خلال إنشاء مواقف سرفيس حضارية، القضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من فوضى وعشوائية وتكدس مروري، ومراقبة تنفيذ تعريفة الركوب المحددة.

وراعت في تنفيذ المواقف الجديدة، دعمها بأماكن مخططة لوقوف السيارات، وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار، وبوابات إلكترونية للدخول والخروج، وكاميرات مراقبة، ومكتب إداري، ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات، وأعمدة إنارة، ودورات مياه حضارية، ومقاعد انتظار للمواطنين.



موقف سرفيس حضاري جديد أعلى القطاعات المغطاة من ترعة المريوطية