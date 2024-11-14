شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق ويشيد بالمستوى التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وحرص الوزير، خلال الجولة ، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم 8 فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائى.

وتفقد الوزير أيضا الفصول، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة والملاعب، مشيدًا بالمستوى التعليمي النموذجى الذى يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلاً عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

كما أشاد الوزير بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم، موجهًا بزيادة المساحات الخضراء الطبيعية بالمدرسة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ حاليا 55 مدرسة.



جولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية



وزير التعليم يتابع سير العملية التعليمية



وزير التعليم يتابع مستوى الطلاب



وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق