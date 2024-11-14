شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دراسة طلبات الانتفاع بأملاك الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم .

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد 3 كباري علي ترعة النوبارية و كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة ، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لـ وزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ .

ووجه سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من السادة النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكبارى واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها .

كما وجه سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية .