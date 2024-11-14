شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تستغيث لزيادة حكم النفقة.. ومكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

معايا حكم نفقة للصغار بقاله 4 سنوات واتحكم فيه بـ 1000جنيه والظروف اتغيرت وصعبة دلوقتى وأبوهم مرتبه زاد كتير واترقى كمان، وعايزه النفقة تزيد ومحتاجة مساعدتكم .. جاء ذلك من بين الأسئلة التى وردت لخط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، والذى يتلقى استفسارات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهن الدعم والمشورة.

ورد خط الاستشارات على هذا السؤال قائلا: تقدرى ترفعى دعوى زيادة للنفقة، والمحكمة بتراعي تغير الظروف ونقدر نساعدك في إجراءات الدعوى وتقدري تشرفينا فى أقرب فرع للمجلس ليكى.

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهن كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.