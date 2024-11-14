شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح رابطا لشرح طريقة تسجيل التقدم لامتحان المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا لشرح طريقة التسجيل على منصة الطلبة المصريين فى الخارج بموقع وزارة التربية والتعليم للتقدم للامتحانات التى تنطلق فى يناير المقبل، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة طريقة تسجيل الدخول على المنصة وتسجيل دخول الامتحانات" https://sabroad.emis.gov.eg//GuideToSignInPortal.pdf

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه يتم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولى الأمر إتباع الخطوات الآتية: إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولى الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب فى أى مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج أثناء عملية التسجيل الإلكترونى لولى الأمر.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة فى الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا فى الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو

الإطلاع على أى رسائل أو استيفاء لأى مستندات يتم طلبها من ولى الأمر مع متابعة البريد الإلكترونى لمشرف الصف فى أى استفسارات يطلبها ولى الأمر.

- فى حالة تسجيل الطالب يكون ولى الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع وصور منها على

الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد بالبريد فقط على العنوان: (عنوان الإدارة) : 16 شارع أمين سامى متفرع من شارع قصر العينى بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب وفى حالة وجود اختلافات من أى نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولى الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم طالما أن الطالب غير مستوفى لشروط وتعليمات التقدم.

- يتم إرسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء ) جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط على الايميل المخصص للشئون المالية وهو [email protected] فى موعد أقصاه 31 ديسمبر للعام الدراسى الحالى على أن يتم ارفاق جميع ايصالات السداد ( الصادرة من المنصة لولى الأمر بطلب الاسترداد، ويحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناء على طلب الاسترداد المقدم من ولى الأمر المرسل إلى الشئون المالية بالوزارة ولا يحق لولى الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد 31 ديسمبر 2024 حيث تقع المسئولية كاملة على ولى الأمر.