شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة البازورية جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على بلدة البازورية جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بإطلاق نار استهدف حاجز الطيبة غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، إن مصابون سقطوا جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.