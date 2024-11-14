شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو روبيو: سنحقق السلام تحت قيادة الرئيس ترامب من خلال القوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية فى إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب، إن مسؤولية وزارة الخارجية مسئولية هائلة، مؤكدا أنه سنحقق السلام تحت قيادة الرئيس ترامب من خلال القوة.
وقرر الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ترشيح السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ترشيح "تولسى جابارد" مديرة للاستخبارات الوطنية.
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