ماركو روبيو: سنحقق السلام تحت قيادة الرئيس ترامب من خلال القوة

القاهرة - سامية سيد - قال ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية فى إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب، إن مسؤولية وزارة الخارجية مسئولية هائلة، مؤكدا أنه سنحقق السلام تحت قيادة الرئيس ترامب من خلال القوة.

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محمد يوسف

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