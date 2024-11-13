شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بالصف وأطفيح استعدادًا لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة، وخالد توفيق مدير عام ري حلوان، مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح، للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الشتاء ومجابهة أي تقلبات قد يشهدها الطقس.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لكافة مخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح، وفي إطار الاستعداد لفصل الشتاء، وحرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث نتيجة تغيرات الطقس.

وتفقد نائب المحافظ، مخرات سيول (غمازة الكبرى، والمنشئ، والديسمي، والودي، وأطفيح، والكريمات)، مشددًا على مراجعة مخرات السيول والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وإزالة أي عوائق تمنع سريان المياه بها ومراجعة وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات استعدادًا لموسم الشتاء.

رافق نائب المحافظ، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، وعز أمين رئيس مركز أطفيح، ومحمود أحمد سليمان مدير عام صرف جنوب الجيزة، ومسؤلي قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري.



جولة نائب محافظ الجيزة



تفقد نائب محافظ الجيزة