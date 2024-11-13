شكرا لقرائتكم خبر عن كبيرا المفتين بدبى والبوسنة والأعلى للشؤون الإسلامية يعزون شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين دبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقة فضيلته.

وأعرب كبير مفتين دبي في برقيته عن أصدق تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في برقية العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام لدولة البوسنة والهرسك، في وفاة شقيقته.

وعبر مفتي البوسنة والهرسك، في برقيته، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر، قائلاً: “كنا نترقب لقاءكم، لكن تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم وانتقالها إلى جوار ربها”، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يمنح فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.