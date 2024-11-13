شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتبنى نهجا وطنيا متكاملا للتحول إلى التنمية المستدامة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "مدبولى" فى مؤتمر "29COP " بأذربيجان: مصر تتبنى نهجا وطنيا متكاملا للتحول إلى التنمية المستدامة.. رئيس الوزراء يؤكد الحرص على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة لتصل إلى %42 من مزيج الطاقة عام 2030.

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