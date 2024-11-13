شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهنئ ترامب بالفوز.. والأخير يرد: عالم السياسة صعب لكنه لطيف معى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لفترة وجيزة مع الصحفيين قبل اجتماعهما المغلق في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وتحدث بايدن أولاً ودعا إلى انتقال سلس إلى الإدارة القادمة. وقال ترامب إن الامر صعب لكنه شكر بايدن على الانتقال السلس وشكره الأخير.

هنأ بايدن ترامب على الفوز في الانتخابات الأمريكية، ورد ترامب قائلا: "السياسة مجال صعب وليست دائمًا عالمًا لطيفًا .. لكنه عالم لطيف اليوم معي"، ثم تم اخراج الصحفيين من الغرفة ليبدا الرجلان اجتماعهم المغلق.

وفي وقت سابق قال ترامب لزعماء حزبه الجمهوري الذي توقف ليجتمع بهم قبل لقاء بايدن : " من الجيد ان تكون فائزا"، وتحدث عن نتيجة الانتخابات التي فاز بها بـ 312 صوت انتخابي من أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 226 حصلت عليهم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، قائلا : " لقد فزنا بكل الطرق في جميع الولايات السبع المتأرجحة بفارق كبير" مشيرا إلى معاقل الديمقراطيين مثل نيوجيرسي وكاليفورنيا.

ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بترامب ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه "ملك العودة" للجمهوريين في اجتماع مغلق عقد قبل وصول ترامب وقال جونسون للمشرعين الجمهوريين: "نحن في موجة ترامب. كانت مكاسبه هائلة".

ووفقا للتقرير، زيارة اليوم ليست مجرد زيارة مجاملة، حيث قال سوليفان لشبكة سي بي إس عن اجتماع الأربعاء: "سيتناولون القضايا الرئيسية - سواء القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية أو الخارج - بما في ذلك ما يحدث في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وسوف تتاح للرئيس الفرصة لشرح للرئيس ترامب كيف يرى الأشياء ... والتحدث إلى الرئيس ترامب حول كيفية تفكيره في التعامل مع هذه القضايا عندما يتولى منصبه".



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لقاء بايدن وترامب فى البيت الأبيض