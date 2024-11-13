شكرا لقرائتكم خبر عن قلبه توقف 45 دقيقة.. تفاصيل إصابة لاعب كفر الشيخ بأزمة قلبية داخل الملعب والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مستشفي الزرقا المركزي، اللاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ، في حالة حرجة، وذلك عقب تعرضه لإصابة توقف على إثرها عضلة القلب.

وأجرى إسعاف دمياط الإسعافات الأولية اللازمة للاعب، بينما تم إجراء إنعاش قلب رئوى للاعب كفر الشيخ، بينما تم نقله إلي المستشفي في حالة حرجة.

وفي سياق متصل، صرح مصدر بمديرية الصحة بدمياط، بأن اللاعب محمد شوقي تعرض لتوقف فى عضلة القلب لمدة استغرقت 45 دقيقة، مشيرا إلي أن حالة اللاعب حاليا تحت الملاحظة الدقيقة داخل غرفة لرعاية الحرجة، موضحا أن درجة وعي اللاعب لم تتجاوز الـ3% حتي الآن، موضحا أن حالة اللاعب تحت الملاحظة مع وجود فريق طبي لمتابعة الحالة لحين استقرارها.