شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: ترامب سيعين مبعوثا للسلام فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة فوكس نيوز إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيعين مبعوثا للسلام فى أوكرانيا.

بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، واقتراب وصوله إلى البيت الأبيض مع بداية العام الجديد، ارتفعت وتيرة الارتباك في حلف شمال الأطلسى الناتو، وتحديدًا المخاوف من خفض المساعدات العسكرية الموجهة إلى أوكرانيا، وتنفيذ تهديداته بالانسحاب من الحلف.

ولم يتردد ترامب في انتقاد التحالف أثناء حملاته الانتخابية، في تصريحات أدانتها إدارة الرئيس جو بايدن ووصفتها بأنها "مروعة وغير متوازنة"، حيث بدا وكأنه أعطى الضوء الأخضر لهجمات روسية على دول في حلف شمال الأطلسي، قال إنها لا تساهم بأموال كافية للتحالف .

وتعهد ترامب أيضًا بإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا قبل فرز الأصوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعتمد كييف بشكل كبير على حلفائها في الأسلحة والمعدات، وسوف يتطلب الأمر جهودا ضخمة من أوروبا لتعويض العجز الذي ستتركه الولايات المتحدة إذا تبخرت مساعدات واشنطن.

ويطلب من كل عضو في حلف شمال الأطلسي تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للدفاع، ولسنوات، لم تتمكن العديد من الدول من تحقيق هذه الأمر، ومن المرجح أن تصل نحو ثلثي الدول إلى 2% بحلول نهاية العام 2024.

ويتكهن المسؤولين والخبراء، بأن ترامب قد يخبر الدول الأوروبية بشكل لا لبس فيه بأن الإنفاق الدفاعي لابد أن يرتفع وأن يعطي الدفعة الأخيرة التي ما زال بعض الساسة في حاجة إليها.