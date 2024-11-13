شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح تجديدات المركز الطبى الإنجيلى بالأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، الأربعاء، تجديدات المركز الطبي الإنجيلي بمنطقة الأزبكية، التابع للمؤسسات الطبية لـ سنودس النيل الإنجيلي.

وقد شملت التجديدات تطوير قسم العناية المركزة، وإضافة أجهزة طبية متطورة، وزيادة عدد الأسرّة، مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، كما شهد الافتتاح حضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية؛ الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الانجيلي، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، ووالدكتور جوزيف بطرس، مدير عام المؤسسات الطبية، والقس براين، من كنيسة جرينفيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمته، عبر الدكتور القس أندريه زكي عن اعتزازه بالتطورات التي شهدها المركز، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الطبية الإنجيلية في مصر. وقال: "إن هذه التجديدات تعكس التزامنا بتقديم خدمة طبية وفقًا لأعلى المعايير، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة." وأضاف: "نؤمن بأهمية الخدمة المجتمعية كجزء من رسالتنا الإنسانية، ونحرص على التطوير المستمر لمؤسساتنا الطبية لتعزيز دورنا في دعم صحة أبناء الوطن."

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطائفة الإنجيلية على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات شاملة تخدم كافة شرائح المجتمع، من خلال مؤسساتها الطبية المنتشرة في أنحاء البلاد.