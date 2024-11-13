شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد قافلة توعوية طبية بمدرسة تحيا مصر الإعدادية بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة القافلة التوعوية الطبية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة بمدرسة تحيا مصر الإعدادية بنات بمدينة الأسمرات، وتستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدينة.

وتقوم القافلة بالكشف على الأطفال للاكتشاف المبكر لأمراض العيون وعلاجها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، كما تقوم بتعريف الطالبات بمبادرة "دوّى" بحكايتك تكمل حكايتهم التى تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، والمبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا".



كما شارك محافظ القاهرة طلاب المدرسة أنشتطهم التربوية أثناء الفسحة والتى تهدف إلى تدريبهم على أهمية العمل وقبول الآخر والاختلاف، وكيفية المشاركة الايجابية فى المجتمع.

شهد الجولة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ود. أيمن عبد المنعم طبيب العيون ومحافظ سوهاج الأسبق، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، ومسئولى اللجنة العليا لحماية الطفل بمحافظة القاهرة.