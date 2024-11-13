شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نؤكد أهمية انتخاب رئيس توافقى للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه عقد لقاءات مهمة مع المسؤولين اللبنانيين، عكست العلاقات الأخوية بين الجانبين.

أضاف وزير الخارجية، في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية: "نؤكد أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إقصاء لأي طائفة".

وتابع وزير الخارجية المصري: "ندعم كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية".