شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى كفر الشيخ: اللاعب محمد شوقى بالعناية المركزة لتعرضه لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن اللاعب محمد شوقي، يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بمستشفى القزازين بدمياط، مشيراً إلى أن اللاعب أثناء مباراة كفر الشيخ مع فريق القزازين أصيب بأزمة قلبية، جرى نقله على أثرها للمستشفى.

وأضاف أحمد الديباوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الأسبق، أنهم بالمستشفى، وما زال محمد شوقي على قيد الحياة، وهو الآن يرقد على أجهزة بغرفة العناية المركزة، ونأمل من الله أن يشفيه.