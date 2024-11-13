شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية فى تل أبيب للمرة الأولى بمسيرات نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عسكرية فى تل أبيب للمرة الأولى بمسيرات نوعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، أعلن حزب الله، أنه أوقع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود الاحتلال منذ بداية العملية العسكرية جنوبى لبنان.

وقال حزب الله حسبما ذكر التلفزيون اللبنانى، أنه استهداف تجمع لقوات الاحتلال فى مستوطنة المنارة برشقة صاروخية أوقعت قتلى وجرحى.

وأكد الحزب أن العمليات العسكرية مستمرة ضد إسرائيل حتى الانسحاب الكامل من لبنان ووقف العمليات العسكرية فى غزة.