شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: دور مصر في بلادنا تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن دور مصر في لبنان تاريخي، وأن مصر وقيادتها وشعبها كانت على الدوام محتضنة للبنان ولدوره الحضاري ليبقى سيدا حرا عربيا مستقلا، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى متضامنة ومتعاونة مع مصر وكل الدول العربية الشقيقة بعيدا عن المحاور والنزاعات التي تهدد أمن لبنان والمنطقة العربية.



وذكر المكتب الإعلامي في دار الفتوى اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال تلقي الشيخ عبداللطيف اتصالا هاتفيا مطولا من وزير الخارجية بدر عبد العاطي فور وصوله إلى العاصمة بيروت، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، وحرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.



وأشار الشيخ عبداللطيف إلى الأهمية الكبيرة لزيارة وزير الخارجية في ظل الظروف الخطيرة التي يشهدها لبنان، مشددا على أن لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي مكانة كبيرة عربيا ودوليا، مضيفا "لمسنا من الوزير عبدالعاطي حرص مصر والدول العربية الشقيقة والصديقة على إيجاد حلول لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والمحافظة على وحدته الوطنية وكيانه ومؤسساته".



وأعرب مفتي لبنان عن شكره لوزير الخارجية على ما تقوم به مصر تجاه لبنان والمحافظة على استقراره وأمنه وسلامة أبنائه، محملا الوزير عبد العاطي تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة والشعب المصري على هذه العاطفة الأخوية.