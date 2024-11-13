شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحاكى التصويت بالاستحقاقات الانتخابية بمدرستين بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم للمرة الثانية على التوالى، محاكاة للعملية الانتخابية وما يجرى فيها من تصويت، لطلبة مدرستي ناصر الثانوية بنات، ومدرسة 15 مايو الإعدادية والثانوية، التابعتين للإدارة التعليمية بالقليوبية، وذلك بهدف تعليم الأطفال كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التعليم.



المستشار احمد بندارى وسط الطلاب

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب رئيس الجهاز التنفيذي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف.



المستشار شادى رياض وطلاب المدرسة

والتقى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالطلبة في المدرستين وشرح لهما كيفية اجراء الانتخابات والاستفتاءات في مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت في الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب في الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع في الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.



المستشار شريف صديق

وفعلت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه الخطوة برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية.



طالبة تجرى عملية التصويت

وسبق يوم الاثنين الماضى قيام المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتوجه الى مدرستى مصطفى كامل للغات ثانوى ومدرسة ابن خلدون التابعتين للإدارة التعليمية في بنها، واجراء محاكاة عن الانتخابات للطلبة.



المستشار احمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات



مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات



التصويت فى محاكاة الانتخابات



تجربة حقيقة لتصويت فى الانتخابات



جانب من المحاكاة



صندوق الاقتراع



طالبة تجرى عملية التصويت



محاكاة الانتخابات



مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات