شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع السفير البلجيكى أوجه التعاون المشترك فى القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بارت دي جروف سفير دولة بلجيكا لدى مصر والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالسفير والوفد المرافق له، مُعربًا عن مدى عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا بمختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الطبية، من خلال بحث توفير آليات تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال استقدام خبراء من دولة بلجيكا وإيفاد كوادر مصرية لتلقي التدريبات ببلجيكا، يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.

وأضاف "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث وجه الوزير الدعوة لعدد من الخبراء والصيادلة بدولة بلجيكا لزيارة مصانع المستحضرات الدوائية والمستشفيات المصرية والاستفادة من المنظومة الصحية المصرية ومبادرات الصحة العامة التي توليها مصر أولوية هامة.

واستكمل"عبد الغفار" أن اللقاء تناول أيضًا التعاون الثنائي في مجال الاشعة ومجال طب الحروق، فضلًا عن التباحث للاستفادة من إمكانات مصر في الصناعات الدوائية اللقاحات والأهمية التي توليها لتصدير الأدوية واللقاحات لمختلف دول العالم.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان في تقديم كافة أوجه الدعم للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين بدايةً من استقبالهم وصولًا إلى العمليات الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحرجة منهم، حيث أكد الوزير أن بلجيكا كانت من أوائل الدول التي أبدت استعدادها التام لدعم المنظومة الصحية في مصر لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين.

ومن جانبه، وجه السفير بارت دي جروف الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لتقديم أوجه التيسيرات والدعم لتعزيز التعاون بين البلدين، ولجهوده المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي فى مصر، مشيدًا بدور وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، كما وجه الدعوة للوزير لزيارة عدد من المنشآت الطبية بدولة بلجيكا.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.