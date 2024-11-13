شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لوليد جنبلاط أهمية انتخاب رئيس توافقى للبنان دون إملاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصالًا بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى اجتماعًا خلال زيارته إلى بيروت اليوم الأربعاء لقاءً مع الزعيم الدرزى السيد وليد جنبلاط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن د. بدر عبد العاطى أكد على استمرار الدعم المصرى للبنان حكومة وشعبًا فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم على لبنان. وتطرق إلى المساعى المصرية الدؤوبة الرامية إلى تحقيق وقف فورى لإطلاق النار ووقف الحرب على لبنان. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من جميع الأطراف ودون انتقائية، بما يضمن إنهاء الاعتداءات على السيادة اللبنانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى اللبنانية.

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لمحاولات فرض التهجير والنزوح على سكان مناطق كاملة من لبنان، مضيفًا أن مصر تدرك حجم التبعات الإنسانية للحرب، وخاصة على النازحين من المناطق المعتدى عليها فى ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع وجنوب لبنان، منوهًا إلى أن مصر مستمرة فى إمداد لبنان بالمساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الجسر الجوى، مبرزًا الشحنة الرابعة من المساعدات التى تم تسليمها اليوم، فى تجسيد عملى للالتزام المصرى بدعم لبنان على المستوى الإنسانى والسياسى.

وفيما يتعلق بأزمة الشغور الرئاسى، أكد الوزير عبد العاطى ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أى مكون لبنانى، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على مساعدة الأطراف اللبنانية على تقليل الاستقطاب وتعزيز التكاتف المجتمعى، مؤكدًا على أهمية انتخاب رئيس توافقى للبنان دون إملاءات خارجية.