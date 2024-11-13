شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تغلقون المعبر فكروا بنا.. محتجز إسرائيلى بغزة ينتقد نتنياهو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عام على احتجازه في قطاع غزة، نشرت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني.

وقال المحتجز الذى عرف عن نفسه بأنه "ألكسندر توربانوف" متحدثاً باللغة العبرية، إنه "موجود في الأسر لدى حركة الجهاد الإسلامي".

كما أتى على ذكر الغارات الإسرائيلية في لبنان، ما يوحي بأن الفيديو ليس قديما، ودعا الإسرائيليين إلى تكثيف الاحتجاجات الرامية إلى "الضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن".

إلى ذلك، قال "أريد أن أذكر مواطني إسرائيل عندما تأكلون أو تشربون تذكرونا نحن الأسرى". وأردف أن "سنة مرت من نقص الطعام والشراب والكهرباء".

كما دعا الإسرائيليين إلى التفكير في ما تفعله الحكومة، قائلا "عندما تغلقون المعبر لكي تضيقوا الحياة على السكان داخل غزة. أريدكم أن تفكروا بنا نحن الأسرى".

كذلك حثهم على التظاهر من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسير في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس والفصائل الفلسطينية.