شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 280 طن مخلفات بقطعة أرض فى الهرم استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع إدارة النظافة بحى الهرم، 280 طن من المخلفات الكائنة بقطعة أرض متروكة بشارع عامر المتفرع من نبيل طه بمنطقة الطالبية فيصل، إلى جانب فرد كميات من الرمال وتمهيدها وتجهيزها كساحة لانتظار السيارات للمواطنين، وكذا رفع تجمعات القمامة من شارع الإمام الغزالى المتفرع من اللبينى.

وأصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، كسر بخط مياه قطر 12 بوصة بشارع الجمعية الزراعية بقرية برطس وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية لقرى القيراطيين والأبعدية وسقيل.

واستجاب مركز ومدينة أبو النمرس للشكوي الواردة الخاصة بوجود تجمعات للمياه بنفق المشاة بشارع المدرسة بمنيل شيحة الأمر الذي يمثل خطورة على سلامة المواطنين، إذ تم شفط تجمعات المياه وإجراء الصيانات اللازمة وإزالة اسباب الشكوى.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي الهرم بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بطريق كعبيش من سقوط كابل كهربائي رئيسي من أعلى كوبري الوصلة بالطريق الدائرى لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تم رفع الكابل وإزالة أسباب الشكوي حفاظًا على سلامة المواطنين مع المراجعة الدورية لكافة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بالقطاع.

واستجابت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالاستجابة لشكوي المواطنين بشارع الحرمين الواقع بنهاية شارع فيصل برفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والباعة الجائلين والسيارات المتهالكة.