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استقبل الخط الثالث للمترو، وفدا من مكفوفى البصر للتدريب على استخدام القطارات، وذلك من خلال إحدى المؤسسات التى تعمل على دمج المعاقين بصريا في المجتمع وإعدادهم لممارسة كل مهام الحياة اليومية بسلامة وأمان بما في ذلك استخدام المواصلات العامة، وهو أحد العناصر الهامة للخدمات التى تقدمها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو لعملائها.

وتدرب المكفوفين على رحلتهم الكاملة خلال المترو بدءا من شراء التذاكر والوصول لبوابات الخروج والدخول وتحديد نهاية رصيف المترو وضمان سلامتهم خلال هذه الخطوات.



وعبر المشاركين في التدريب عن تقديرهم للخدمات الصوتية المتاحة داخل المحطات والقطارات والتي تساعدهم في التعرف على مواعيد وصول القطار والمحطات التالية، فضلا عن كافة التسهيلات التي تقدمها المحطات للقادرين باختلاف.

وتراعى الدولة ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة وسائل المواصلات كما تم إنشاء مسار خاص بهم فى كل المحطات فضلا عن تخصيص أماكن لهم بالمترو والقطارات، والمواصلات العامة، وتوفير خدمات خاصة بالمجان.



الخط الثالث للمترو يستقبل عدد من مكفوفى البصر للتدريب على ركوب القطارات



الخط الثالث للمترو